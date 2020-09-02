На Київщині вантажівка протаранила патрульне авто

“Сьогодні вдень водій фури „не помітив“ на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю Саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло знаходлись у машині. Для кмітливих коментаторів відразу скажемо — патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР”, — повідомили у МВС.

У відомстві також додали: “Але навіть після такої страшної аварії патрульні не забули про свої обов’язки! Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму — бо скоро повертатись на службу. А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що у нього пошкоджена спина, перш за все, попередив командира”.