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На Київщині вантажівка протаранила патрульне авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Днем, 2 вересня, у Київській області неподалік Білої Церкви водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину та на великій швидкості зіткнувся з нею, передає УНН з посиланням на повідомлення МВС.

На Київщині вантажівка протаранила патрульне авто

“Сьогодні вдень водій фури „не помітив“ на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю Саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло знаходлись у машині. Для кмітливих коментаторів відразу скажемо — патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР”, — повідомили у МВС.

У відомстві також додали: “Але навіть після такої страшної аварії патрульні не забули про свої обов’язки! Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму — бо скоро повертатись на службу. А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що у нього пошкоджена спина, перш за все, попередив командира”.

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