На Киевщине у мужчины взорвался в руках запал от гранаты

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“46-летний житель села Требухов, Броварского района, взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв”, - говорится в сообщении.

Детали

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Напомним

В Киевской области, в поселке Калиново, злоумышленник бросил гранату рядом со своими гостями. В результате этого погиб 27-летний парень, еще двое получили ранения.