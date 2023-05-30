На Київщині 36-річний чоловік кинув гранату у своїх гостей, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Київській області, у селищі Калинове, зловмисник кинув гранату поряд зі своїми гостями. Внаслідок цього загинув 27-річний хлопець, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"До фігуранта прийшли троє знайомих. Згодом, через конфлікт, 36-річний чоловік кинув гранату неподалік гостей. В результаті вибуху, 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали поранення. Постраждала також сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згодом чоловік хотів вчинити самогубство, але поліціянти цьому завадили.
Доповнення
За інформацією, слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства [п.5 ч.2 ст.115 ККУ]. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, 7 травня, у Деснянському районі столиці у квартирі вибухнула граната.