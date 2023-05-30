В Киевской области 36-летний мужчина бросил гранату в своих гостей, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киевской области, в поселке Калиново, злоумышленник бросил гранату рядом со своими гостями. В результате этого погиб 27-летний парень, еще двое получили ранения. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"К фигуранту пришли трое знакомых. Впоследствии, из-за конфликта, 36-летний мужчина бросил гранату неподалеку от гостей. В результате взрыва, 27-летний парень погиб, еще двое получили ранения. Пострадала также соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии мужчина хотел совершить самоубийство, но полицейские этому помешали.
Дополнение
По информации, следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства [п.5 ч.2 ст.115 УКУ]. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним
Как сообщал УНН, 7 мая, в Деснянском районе столицы в квартире взорвалась граната.