На Київщині у чоловіка вибухнув у руках запал від гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У селі Требухів, Київська область, у чоловіка в руках підірвався вибухонебезпечний предмет. Постраждалого госпіталізовано, пише УНН з посиланням на Telegram генерала Андрія Нєбитова.
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“46-річний мешканець села Требухів, Броварського району, взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух”, - йдеться у повідомленні.
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Потерпілого доставили до лікарні. Наразі всі обставини надзвичайної події встановлюються.
Нагадаємо
У Київській області, у селищі Калинове, зловмисник кинув гранату поряд зі своїми гостями. Внаслідок цього загинув 27-річний хлопець, ще двоє отримали поранення.