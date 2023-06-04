На Київщині у чоловіка вибухнув у руках запал від гранати

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“46-річний мешканець села Требухів, Броварського району, взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух”, - йдеться у повідомленні.

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Потерпілого доставили до лікарні. Наразі всі обставини надзвичайної події встановлюються.

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У Київській області, у селищі Калинове, зловмисник кинув гранату поряд зі своїми гостями. Внаслідок цього загинув 27-річний хлопець, ще двоє отримали поранення.