В Киевской области совершено разбойное нападение на директора торговой фирмы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киевской области совершено разбойное нападение на квартиру директора торговой фирмы. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вечером четверо неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом, в котором в тот момент находился его владелец (директор предприятия по торговле) и его жена (пенсионерка).
Злоумышленники угрожали хозяевам огнестрельным оружием и связали их. После чего требовали деньги и ценности. Грабителям удалось завладеть мобильными телефонами и деньгами (сумма устанавливается), после чего они скрылись.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Хмельницкой области перед судом предстанут преступники, которые в городе Староконстантинов совершили разбойное нападение на супругов и завладели ценностями на сумму более 50 000 гривен.