В Киевской области совершено разбойное нападение на директора торговой фирмы

Вечером четверо неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом, в котором в тот момент находился его владелец (директор предприятия по торговле) и его жена (пенсионерка).

Злоумышленники угрожали хозяевам огнестрельным оружием и связали их. После чего требовали деньги и ценности. Грабителям удалось завладеть мобильными телефонами и деньгами (сумма устанавливается), после чего они скрылись.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).



Как сообщал УНН, в Хмельницкой области перед судом предстанут преступники, которые в городе Староконстантинов совершили разбойное нападение на супругов и завладели ценностями на сумму более 50 000 гривен.