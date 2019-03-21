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В Киевской области совершено разбойное нападение на директора торговой фирмы

Киев • УНН

 • 24936 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киевской области совершено разбойное нападение на квартиру директора торговой фирмы. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Киевской области совершено разбойное нападение на директора торговой фирмы

Вечером четверо неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом, в котором в тот момент находился его владелец (директор предприятия по торговле) и его жена (пенсионерка).

Злоумышленники угрожали хозяевам огнестрельным оружием и связали их. После чего требовали деньги и ценности. Грабителям удалось завладеть мобильными телефонами и деньгами (сумма устанавливается), после чего они скрылись.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Хмельницкой области перед судом предстанут преступники, которые в городе Староконстантинов совершили разбойное нападение на супругов и завладели ценностями на сумму более 50 000 гривен.

Украинские Национальные Новости

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