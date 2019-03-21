На Київщині скоєно розбійний напад на директора торговельної фірми
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Київській області скоєно розбійний напад на помешкання директора торговельної фірми. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Ввечері четверо невстановлених чоловіків у масках проникли до приватного будинку, в якому в той момент перебував його власник (директор підприємства з торгівлі) та його дружина (пенсіонерка).
Зловмисники погрожували господарям вогнепальною зброєю та зв'язали їх. Після чого вимагали гроші та цінності. Грабіжникам вдалося заволодіти мобільними телефонами та грошима (сума встановлюється), після чого вони втекли.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, на Хмельниччині перед судом постануть злочинці, які в місті Старокостянтинів вчинили розбійний напад на подружжя та заволоділи цінностями на суму понад 50 тисяч гривень.