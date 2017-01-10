В Киевской области спасатели локализовали пожар на территории пилорамы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киевской области спасатели локализовали пожар, который произошел на территории пилорамы. Ликвидация пожара пока продолжается. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.
Так, 10 января в 09:43 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение по пожаре на территории пилорамы, расположенной в городе Боярка по улице Магистральная.
На место вызова было направлено 5 единиц техники и 25 человек личного состава. На месте пожара спасателями установлено, что горит одноэтажная пилорама на площади 210 м.кв. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил. Уже в 10:50 пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.