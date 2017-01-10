На Київщині рятувальники локалізували пожежу на території пилорами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Київщині рятувальники локалізували пожежу, яка сталася на території пилорами. Ліквідація пожежі наразі триває. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.
Так, 10 січня о 09:43 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення по пожежу на території пилорами, розташованої в місті Боярка по вулиці Магістральна.
На місце виклику направлено 5 одиниці техніки та 25 чоловік особового складу. На місці пожежі рятувальниками встановлено, що горить одноповерхова пилорама на площі 210 м.кв. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил. Вже о 10:50 пожежу вдалось локалізувати. Загрози розповсюдження вогню немає. Наразі триває ліквідація пожежі.