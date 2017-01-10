На Київщині рятувальники локалізували пожежу на території пилорами

Так, 10 січня о 09:43 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення по пожежу на території пилорами, розташованої в місті Боярка по вулиці Магістральна.

На місце виклику направлено 5 одиниці техніки та 25 чоловік особового складу. На місці пожежі рятувальниками встановлено, що горить одноповерхова пилорама на площі 210 м.кв. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил. Вже о 10:50 пожежу вдалось локалізувати. Загрози розповсюдження вогню немає. Наразі триває ліквідація пожежі.