В Киевской области рыбоохранный патруль обнаружил нарушений на 1,2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской области с июня текущего года рыбоохранный патруль обнаружил нарушений на 1,2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госагентства рыбного хозяйства Украины.
По данным ведомства, Киевский рыбоохранный патруль, который начал свою работу с 16 июня 2016 года, уже обнаружил 529 нарушений с убытками государству на сумму около 1,2 млн грн.
"Понятно, что количество обнаруженного - это еще не 100% нарушений, но это хорошая иллюстрация того, какие потери несет рыбное хозяйство", - отметил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.
По словам главы ведомства, в целом в Киевской области наблюдается положительная тенденция к уменьшению теневой части вылова рыбы. При этом Я.Ковалив отметил, что отмечается увеличение промышленного вылова на 60% в Каневском водохранилище и на 30% в Киевском.
Я.Ковалив также отметил, что зарплата рыбных патрульных в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны.
"Как мы и обещали, рыбным патрульным выплачивалась зарплата минимум 4,5 тыс. грн. В ноябре и декабре ожидается, что она будет составлять 8-9 тыс. грн за счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках государственного бюджета. Планируется, что в следующем году патрульные будут получать около 10 тыс. грн", - добавил он.