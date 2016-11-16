На Київщині рибоохоронний патруль виявив порушень на 1,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Київщині з червня поточного року рибоохоронний патруль виявив порушень на 1,2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Держагентства рибного господарства України.
За даними відомства, Київський рибоохоронний патруль, який розпочав свою роботу з 16 червня 2016 року, вже виявив 529 порушень із збитками державі на суму близько 1,2 млн грн.
“Зрозуміло, що кількість виявленого — це не ще 100% порушень, але це хороша ілюстрація того, яких втрат зазнає рибне господарство”, — зазначив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
За словами очільника відомства, в цілому на Київщині спостерігається позитивна тенденція до зменшення тіньової частини вилову риби. При цьому Я.Ковалів зазначив, що відмічається збільшення промислового вилову на 60% на Канівському водосховищі та на 30% на Київському.
Я.Ковалів також зазначив, що зарплата рибних патрульних в кілька разів вища, ніж в ліквідованих органах рибоохорони.
“Як ми і обіцяли, рибним патрульним виплачувалась зарплата мінімум 4,5 тис грн. В листопаді та грудні очікується, що вона буде складати 8-9 тис грн., за рахунок внутрішньої оптимізації та отримання додаткового фінансування в рамках державного бюджету. Планується, що наступного року патрульні будуть отримувати близько 10 тис грн”, — додав він.