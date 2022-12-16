В Киевской области ракеты повредили критическую инфраструктуру и частные дома, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киевской области российские ракеты повредили объект критической инфраструктуры и девять частных домов – пострадали три человека. Об этом в телеграме сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области. К сожалению, есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь. На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушения и как можно быстрее начать работу по восстановлению", - написал Кулеба.
По его словам, в регионе действуют экстренные отключения электричества.
"Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах. В некоторых громадах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет- восстановление воды и тепла", - отметил Кулеба.
Напомним
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