На Київщині збили російську ракету. Поліція виявила уламки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Київські області система ППО збила російську ракету. Поліцейські знайшли уламки. Про це повідомив голова ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором", - написав Нєбитов.
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Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару. Зокрема, це стосується Черкаської та Житомирської областей. Також повідомлялося, що Сумщина залишилася без світла, як і Харків, перебої можливі і по Харківській області.
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.