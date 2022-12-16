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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Київщині збили російську ракету. Поліція виявила уламки

На Київщині збили російську ракету. Поліція виявила уламки

Київ • УНН

 • 465620 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Київські області система ППО збила російську ракету. Поліцейські знайшли уламки. Про це повідомив голова ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором", - написав Нєбитов.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару. Зокрема, це стосується Черкаської та Житомирської областей. Також повідомлялося, що Сумщина залишилася без світла, як і Харків, перебої можливі і по Харківській області.

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

Українські Національні Новини

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