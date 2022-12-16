В Киевской области сбили российскую ракету. Полиция обнаружила обломки

Цитата

"Воздушная опасность продолжается. Как только обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевской области. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором", - написал он.

Дополнение

По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара. В частности это касается Черкасской и Житомирской областей. Также сообщалось, что Сумская область осталась без света, как и Харьков, перебои возможны и по Харьковской области.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.