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В Киевской области сбили российскую ракету. Полиция обнаружила обломки

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киевской области система ПВО сбила российскую ракету. Полицейские обнаружили обломки. Об этом сообщил глава ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата

"Воздушная опасность продолжается. Как только обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевской области. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором", - написал он.

Дополнение

По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара. В частности это касается Черкасской и Житомирской областей. Также сообщалось, что Сумская область осталась без света, как и Харьков, перебои возможны и по Харьковской области.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

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