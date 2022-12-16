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На Київщині ракети пошкодили критичну інфраструктуру та приватні будинки, є постраждалі

На Київщині ракети пошкодили критичну інфраструктуру та приватні будинки, є постраждалі

Київ • УНН

 • 458979 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Київській області російські ракети пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків – постраждало троє людей. Про це в телеграмі повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

"Внаслідок масованої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - написав Кулеба.

За його словами, у регіоні діють екстрені вимкнення електрики.

"Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах. У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет - відновлення води та тепла", - зазначив Кулеба.

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