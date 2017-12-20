В Киевской области продолжают расчищать участок дороги Киев-Одесса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киевской области продолжается расчистка участка дороги Белая Церковь - Жашков на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“По состоянию на 15:00 на участке автодороги Киев-Одесса между Белая Церковь и г.Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 18,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, с целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине, ограничен въезд автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева. Проблемный участок дороги разделен на 5 оперативных участков, на которых установлены посты для регулирования движения, 4 мобильных групп оперативного реагирования обеспечивают проезд автотранспорта.
Пропуск автотранспорта осуществляется небольшими группами в реверсивном режиме — автомобили поочередно буксируются 19 тягачами (от ГСЧС — 13), высвобождено 703 (за сутки — 107) автомобилей.
Всего к ликвидации заторов привлечено 43 единицы техники и 94 человек.
Дополнительно от ГСЧС привлечено 5 единиц инженерной техники (бульдозеры, БАТ, ИМР) для расчистки автодороги и
7 автомобилей повышенной проходимости для использования в качестве тягачей.
Также ГСЧС развернуто двапункты обогрева людей.
Как сообщал УНН, движение транспорта Одесской трассе частично восстановлено.