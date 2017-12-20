На Київщині продовжують розчищувати ділянку дороги Київ-Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Київській області продовжується розчищення ділянки дороги Біла Церква – Жашків на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Станом на 15:00 на ділянці автодороги Київ-Одеса між м.Біла Церква та м.Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 18,5 км, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з метою розчищення від ожеледі зазначеної ділянки автодороги та остаточного вивільнення вантажного автотранспорту, що залишився на узбіччі, обмежено в’їзд автотранспорту зі сторони Білої Церкви в сторону Одеси та зі сторони Жашкова у напрямку Києва. Проблемна ділянка дороги розподілена на 5 оперативних дільниць, на яких встановлено пости для регулювання руху, 4 мобільних груп оперативного реагування забезпечують проїзд автотранспорту.
Пропуск автотранспорту здійснюється невеликими групами в реверсивному режимі — автомобілі почергово буксируються 19 тягачами (від ДСНС — 13), вивільнено 703 (за добу — 107) автомобілів.
Всього до ліквідації заторів залучено 43 одиниці техніки та 94 осіб.
Додатково від ДСНС залучено 5 одиниць інженерної техніки (Бульдозер, БАТ, ІМР) для розчищення автодороги та
7 автомобілів підвищеної прохідності для використання в якості тягачів.
Також ДСНС розгорнуто двапункти обігріву людей.
Як повідомляв УНН, рух транспорту Одеською трасою частково відновлено.