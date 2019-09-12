В Киевской области продолжают тушить пожар в лесу, привлекали авиацию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 7:00 12 сентября площадь пройденная огнем составляет около 11 га на территории Дымарского лесничества. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Напомним, 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарского лесничества произошло возгорание лесной подстилки.
К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 7 единиц техники.
Авиацией ГСЧС осуществлено 26 сбросов (114 тонн).
На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.