На Київщині продовжують гасити пожежу у лісі, залучали авіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 7:00 12 вересня площа пройдена вогнем становить близько 11 га на території Димарського лісництва. Відкритого вогню немає, спостерігаються окремі осередки тління. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Нагадаємо, 11 вересня о 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва сталося загорання лісової підстилки.
До гасіння залучено 101 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.
Авіацією ДСНС здійснено 26 скидів (114 тон).
На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС у Київській області.