На Киевщине чиновника Государственного геммологического центра словили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Киевщине руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра разоблачили при получении взятки в размере 1,5 тыс. долларов США за выдачу выписки из госреестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
“Руководитель одного из отделов гемологического центра, используя свое служебное положение, требовал и получил „вознаграждение“ в сумме 3 тыс. долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступную деятельность должностного лица разоблачили работники Следственного управления полиции Киевщины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и по процессуальному руководством прокуратуры области.
“Задержали чиновника на „горячем“ — во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США”, — указано в сообщении.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Также отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения должностному. Меру пресечения для него изберет суд.
Напомним, сотрудника СБУ будут судить за взятку в размере более 35 тыс. грн.