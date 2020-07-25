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На Київщині посадовця Державного гемологічного центру викрили на хабарі

На Київщині посадовця Державного гемологічного центру викрили на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. На Київщині керівника одного з відділів Державного гемологічного центру викрили під час отримання хабаря у розмірі 1,5 тис. доларів США за видачу виписки з держреєстру про реєстрацію власних і торгових назв з родовищ України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

“Керівник одного з відділів гемологічного центру, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав “винагороду” у сумі 3 тисячі доларів за видачу виписки з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинну діяльність посадовця викрили працівники Слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та за процесуальним керівництвом прокуратури області.

“Затримали посадовця на “гарячому” - під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 1,5 тис. доларів США”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Також зазначається, що наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення підозри посадовцю. Запобіжний захід для нього обере суд.

Нагадаємо, співробітника СБУ судитимуть за хабар у розмірі понад 35 тис. грн.

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