На Київщині посадовця Державного гемологічного центру викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Київщині керівника одного з відділів Державного гемологічного центру викрили під час отримання хабаря у розмірі 1,5 тис. доларів США за видачу виписки з держреєстру про реєстрацію власних і торгових назв з родовищ України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
“Керівник одного з відділів гемологічного центру, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав “винагороду” у сумі 3 тисячі доларів за видачу виписки з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що злочинну діяльність посадовця викрили працівники Слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та за процесуальним керівництвом прокуратури області.
“Затримали посадовця на “гарячому” - під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 1,5 тис. доларів США”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Також зазначається, що наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення підозри посадовцю. Запобіжний захід для нього обере суд.
Нагадаємо, співробітника СБУ судитимуть за хабар у розмірі понад 35 тис. грн.