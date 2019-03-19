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В Киевской области полиция разыскала более 200 правонарушителей

Киев • УНН

 • 8344 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области во время операции “Розыск” правоохранители установили местонахождение 228 правонарушителей, 123 из которых скрывались от органов власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

В Киевской области полиция разыскала более 200 правонарушителей

В частности, за время проведения операции сотрудники криминальной полиции разыскали и задержали 105 фигурантов уголовных производств. Среди преступников, разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, задержано за совершение: умышленного убийства — 1; тяжких телесных повреждений — 2; разбой — 4; грабежи — 7.

Так, на территории столицы задержали 28-летнего киевлянина, который летом 2018 года со своими товарищами совершил разбойное нападение на водителя: угрожая пистолетом водителю автомобиля Lexus NX 200, злоумышленники похитили мужчину и угнали его авто. Сообщников полиция задержала на месте преступления, 28-летний злоумышленник скрывался от органов досудебного расследования почти год.

Кроме того, полиция разыскала человека, который в 2016 году мошенническим путем завладел средствами из Государственного бюджета Украины на сумму 10 тысяч грн.

Кроме того, полиция разыскала и задержала 8 дезертиров.

По данным полиции, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий “Розыск” установлено местонахождение и возвращено в дома 165 человек, которые считались без вести пропавшими.

Напомним, за прошедшие сутки разыскали и вернули домой 29 детей.

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