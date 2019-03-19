На Київщині поліція розшукала понад 200 правопорушників

КИЇВ. 19 березня. УНН. На Київщині під час операції "Розшук" правоохоронці встановили місцезнаходження 228 правопорушників, 123 з яких переховувались від органів влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.