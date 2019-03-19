На Київщині поліція розшукала понад 200 правопорушників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Київщині під час операції "Розшук" правоохоронці встановили місцезнаходження 228 правопорушників, 123 з яких переховувались від органів влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Зокрема, за час проведення операції працівники кримінальної поліції розшукали та затримали 105 фігурантів кримінальних проваджень. Серед злочинців, які розшукувались за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, затримано за вчинення: навмисного вбивства — 1; тяжких тілесних ушкоджень — 2; розбій — 4; грабежі — 7.
Так, на території столиці затримали 28-річного киянина, який влітку 2018 року зі своїми товаришами скоїв розбійний напад на водія: погрожуючи пістолетом водію автомобіля Lexus NX 200, зловмисники викрали чоловіка і незаконно заволоділи його авто. Спільників поліція затримала на місці злочину, 28-річний зловмисник переховувався від органів досудового розслідування майже рік.
Крім того, поліція розшукала чоловіка, який у 2016 році шахрайським шляхом заволодів коштами з Державного бюджету України на суму 10 тисяч грн.
Крім того, поліція розшукала та затримала 8 дезертирів.
За даними поліції, під час проведення оперативно-профілактичних заходів “Розшук” встановлено місцезнаходження та повернуто до домівок 165 людей, які вважались безвісти зниклими.
Нагадаємо, за минулу добу розшукали та повернули додому 29 дітей.