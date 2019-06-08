В Киевской области ограбили дом нардепа

В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, злоумышленникам удалось завладеть ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

УНН пока не удалось получить информацию от самого нардепа.

Напомним, в мае под Киевом ограбили дом нардепа.