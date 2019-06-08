В Киевской области ограбили дом нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В одном из сел Обуховского района Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, злоумышленникам удалось завладеть ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна.
Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).
УНН пока не удалось получить информацию от самого нардепа.
Напомним, в мае под Киевом ограбили дом нардепа.