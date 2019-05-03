Під Києвом пограбували будинок нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні вночі четверо невідомих здійснили напад на приватний житловий будинок у смт. Глеваха. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
"Сьогодні вночі у смт. Глеваха четверо невідомих осіб у темному одязі та в балаклавах проникли до одного з будинків.
Нападники зв’язали господарів і під загрозою застосування насильства змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті. Після чого зникли у невідомому напрямку", - повідомили у поліції.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи Васильківського відділу поліції та столичної області, керівництво Головного управління, оперативники кримінальної поліції, криміналісти, кінологи.
За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зловмисників.
За неофіційною інформацією будинок належить народному депутатові з фракції Народний Фронт Павлу Пинзенику. Наразі УНН намагається отримати коментар нардепа.