Под Киевом ограбили дом нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня ночью четверо неизвестных совершили нападение на частный жилой дом в пгт. Глеваха. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Сегодня ночью в пгт. Глеваха четверо неизвестных в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов.
Нападавшие связали хозяев и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег в иностранной валюте. После чего скрылись в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Васильковского отдела полиции и столичной области, руководство Главного управления, оперативники криминальной полиции, криминалисты, кинологи.
По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.
По неофициальной информации дом принадлежит народному депутату из фракции Народный Фронт Павлу Пинзенику. Сейчас УНН пытается получить комментарий нардепа.