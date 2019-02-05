В Киевской области избили пенсионера и украли 4 тысячи грн

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Киевской области в селе Розумница Ставищанского района, воры залезли в дом 78-летнего пенсионера через выставленное стекло в окне, чтобы попросить у него сахара и ударив пенсионера обухом топора, украли у него все сбережения. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.