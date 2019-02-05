В Киевской области избили пенсионера и украли 4 тысячи грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Киевской области в селе Розумница Ставищанского района, воры залезли в дом 78-летнего пенсионера через выставленное стекло в окне, чтобы попросить у него сахара и ударив пенсионера обухом топора, украли у него все сбережения. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В селе Розумница Ставищанского района, тяжело избитого соседа нашел в его дворе односельчанин и позвонил в полицию. Каретой скорой помощи 78-летнего мужчину госпитализировано с сотрясением головного мозга и травмой головы в хирургическое отделение больницы", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что полуживой пенсионер смог сообщить работникам полиции, что нападавших было двое, один из них был в темной балаклаве. Они били пенсионера обухом топора по голове, а когда тот не смог оказать сопротивления, похитили деньги и скрылись в неизвестном направлении.
За считанные часы полиция задержала воров. Нападающими оказались жители Ставищанщины 21 и 28-летнего возраста, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.
Один из нападавших рассказал, что деньги, полученные преступным путем, они потратили в течение ночи на развлечения: такси, алкоголь, продукты и на игру в лотерею.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой - ред.) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения. Меру пресечения на время досудебного расследования выберет для них суд.
Напомним, в Донецкой области в течение 10 месяцев правонарушительница жила за счет 60-летнего пенсионера и потратила почти 50 тысяч гривен. Женщина пообещала снимать деньги с личной карты пенсионера и передавать ему, однако затем решила пользоваться ими в собственных целях. Подозреваемую привлечено к ответственности.