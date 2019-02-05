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На Київщині побили пенсіонера та вкрали 4 тисячі грн

На Київщині побили пенсіонера та вкрали 4 тисячі грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Київщині, в селі Розумниця Ставищанського району, злодії залізли до будинку 78-річного пенсіонера через виставлену шибку у вікні, щоб попросити у нього цукру та вдаривши пенсіонера обухом сокири, вкрали в нього всі заощадження. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У селі Розумниця Ставищанського району, тяжко побитого сусіда знайшов у його обійсті односелець і зателефонував до поліції. Каретою швидкою допомоги 78-річного чоловіка шпиталізовано зі струсом головного мозку та травмою голови до хірургічного відділення лікарні", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що напівживий пенсіонер зміг повідомити працівникам поліції, що нападників було двоє, один з них був у темній балаклаві. Вони били старенького обухом сокири по голові. А коли той не зміг чинити опору, викрали гроші і втекли у невідомому напрямку.

За лічені години поліція затримала злодіїв. Нападниками виявилися жителі Ставищанщини 21 та 28-річного віку, які затримані у порядку ст. 208 КПК України і наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Один з нападників розповів, що що гроші, здобуті злочинним шляхом, вони витратили упродовж ночі на розваги: таксі, алкоголь, харчі та на гру в лотерею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій – ред.) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування обере для них суд.

Нагадаємо, у Донецькій області протягом 10 місяців правопорушниця жила за рахунок 60-річного пенсіонера та витратила майже 50 тисяч гривень. Жінка пообіцяла знімати гроші з особистої карти пенсіонера та передавати йому, проте потім вирішила користуватися ними у власних цілях. Підозрювану притягнуто до відповідальності.

Українські Національні Новини

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