В Киевской области после ракетного удара восстановили электроснабжение на 90%

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"Вчера по Киевской области было выпущено более 10 ракет. Есть повреждения критической инфраструктуры и жилого фонда. Несмотря на повреждения объектов, в регионе уже восстановили электроснабжение на 90%", - сообщил Кулеба в Телеграм.

Детали

Так, утром глава ОВА сообщал, что в Киевской области около 20 тысяч абонентов оставались без электроснабжения.

При этом в области продолжаются плановые стабилизационные отключения света. Они начались в 6:15.

Ранее

Укрэнерго сообщило, что предоставило облэнерго объемы для ограничения электроснабжения 1 ноября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.