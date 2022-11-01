В Киевской области после ракетного удара восстановили электроснабжение на 90%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киевской области восстановили электроснабжение на 90% после вражеского ракетного удара накануне, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба во вторник, 1 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера по Киевской области было выпущено более 10 ракет. Есть повреждения критической инфраструктуры и жилого фонда. Несмотря на повреждения объектов, в регионе уже восстановили электроснабжение на 90%", - сообщил Кулеба в Телеграм.
Детали
Так, утром глава ОВА сообщал, что в Киевской области около 20 тысяч абонентов оставались без электроснабжения.
При этом в области продолжаются плановые стабилизационные отключения света. Они начались в 6:15.
Ранее
Укрэнерго сообщило, что предоставило облэнерго объемы для ограничения электроснабжения 1 ноября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.