На Київщині після ракетного удару відновили електропостачання на 90%

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"Вчора по Київщині було випущено більше 10 ракет. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового фонду. Попри ушкодження об'єктів, у регіоні вже відновили електропостачання на 90%", - повідомив Кулеба у Телеграм.

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Так, вранці голова ОВА повідомляв, що на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишалися без електропостачання.

При цьому в області тривають планові стабілізаційні відключення світла. Вони розпочалися о 6:15.

Раніше

Укренерго повідомило, що надало обленерго обсяги для обмеження електропостачання 1 листопада у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.