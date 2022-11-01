На Київщині після ракетного удару відновили електропостачання на 90%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Київщині відновили електропостачання на 90% після ворожого ракетного удару напередодні, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у вівторок, 1 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Вчора по Київщині було випущено більше 10 ракет. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового фонду. Попри ушкодження об'єктів, у регіоні вже відновили електропостачання на 90%", - повідомив Кулеба у Телеграм.
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Так, вранці голова ОВА повідомляв, що на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишалися без електропостачання.
При цьому в області тривають планові стабілізаційні відключення світла. Вони розпочалися о 6:15.
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Укренерго повідомило, що надало обленерго обсяги для обмеження електропостачання 1 листопада у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.