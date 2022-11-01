Відключення світла сьогодні торкнуться центрального та північного регіонів - Укренерго

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"Для усунення наслідків атак терорашистів сьогодні, у вівторок, 1 листопада, з 06:00 диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", - повідомили у компанії.

Деталі

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, зауважили в Укренерго.

Доповнення

росія з приходом холодів націлилася на об'єкти енергетики в Україні. Після масованих ударів рф з 10 жовтня постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи більші за наслідки 10-12 жовтня. Для стабілізації ситуації ввели віялові відключення.

У ніч на 27 жовтня рф знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Після цього українцям ввели жорсткіші і триваліші обмеження електропостачання.

31 жовтня вранці росія знову завдала ударів по об'єктах енергоінфраструктури України.