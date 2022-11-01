Отключения света сегодня коснутся центрального и северного регионов - Укрэнерго

Цитата

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - сообщили в компании.

Детали

Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, отметили в Укрэнерго.

Дополнение

россия с приходом холодов нацелилась на объекты энергетики в Украине. После массированных ударов рф с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 22 октября в Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений от ударов сопоставимы или больше последствий 10-12 октября. Для стабилизации ситуации ввели веерные отключения.

В ночь на 27 октября рф снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. После этого украинцам ввели более жесткие и длительные ограничения электроснабжения.

31 октября утром россия снова нанесла удары по объектам энергоинфраструктуры Украины.