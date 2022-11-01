Отключения света сегодня коснутся центрального и северного регионов - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Укрэнерго сообщило, что предоставило облэнерго объемы для ограничения электроснабжения сегодня в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, пишет УНН.
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"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - сообщили в компании.
Детали
Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, отметили в Укрэнерго.
Дополнение
россия с приходом холодов нацелилась на объекты энергетики в Украине. После массированных ударов рф с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 22 октября в Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений от ударов сопоставимы или больше последствий 10-12 октября. Для стабилизации ситуации ввели веерные отключения.
В ночь на 27 октября рф снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. После этого украинцам ввели более жесткие и длительные ограничения электроснабжения.
31 октября утром россия снова нанесла удары по объектам энергоинфраструктуры Украины.