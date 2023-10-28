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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Киевской области после непогоды вернули свет в 147 тысяч домов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В результате шквального ветра почти по всей Киевской области было повреждено 305 линий электропередачи и более 7 тысяч трансформаторных подстанций, свет уже перевернули 147 тысячам семей, сообщили в субботу в "ДТЭК Киевские региональные электросети", пишет УНН.

В Киевской области после непогоды вернули свет в 147 тысяч домов

Цитата

"По состоянию на 17:00 мы восстановили работу 151 линии 10 кВ и 3 762 трансформаторных подстанций, вернули свет 147 360 семьям. Работаем дальше над восстановлением еще 247 линий 10 кВ и 5 581 трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.

Детали

Из-за крайне опасных погодных условий - сильного ветра 25 м/с почти по всей Киевской области, который уничтожал деревья и конструкции зданий, рвал электросети и нанес ущерб электрооборудованию, по состоянию на 13:00 было повреждено 305 линий 10 кВ и 7 351 трансформаторная подстанция.

Больше всего отключений фиксировалось в Бориспольском, Броварском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Напомним

Из-за непогоды в Украине без света на утро было 306 тысяч потребителей.

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