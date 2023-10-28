На Київщині після негоди повернули світло у 147 тисяч домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Внаслідок шквального вітру майже по всій Київській області було пошкоджено 305 ліній електропередачі та понад 7 тисяч трансформаторних підстанцій, наразі світло первернули 147 тисячам родин, повідомили у суботу у "ДТЕК Київські регіональні електромережі", пише УНН.
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"Станом на 17:00 ми відновили роботу 151 лінії 10 кВ та 3 762 трансформаторних підстанцій, повернули світло 147 360 родинам. Працюємо далі над відновленням ще 247 ліній 10 кВ та 5 581 трансформаторної підстанції", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Через вкрай небезпечні погодні умови - сильний вітер 25 м/с майже по всій Київській області, що нищив дерева та конструкції будівель, рвав електромережі і завдав шкоди електрообладнанню, станом на 13:00 було пошкоджено 305 ліній 10 кВ та 7 351 трансформаторна підстанція.
Найбільше відключень фіксувалося в Бориспільському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах Київської області.
Нагадаємо
Через негоду в Україні без світла на ранок було 306 тисяч споживачів.