В Киевской области объявили план "Сирена" из-за ограбления ювелирного магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве и Киевской области объявлен план "Сирена" из-за вооруженного ограбления ювелирного магазина в Борисполе. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции.
Около 19:00 в полицию поступил вызов об ограблении в Борисполе ювелирного магазина.
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Известно, что нападавших было трое и они имели при себе оружие. Также, правоохранительными органами был введен план "Сирена" в Киеве и Киевской области.
Напомним, во Львове мужчина в маске, угрожая ножницами продавщице магазина, требовал отдать ему деньги из кассы.