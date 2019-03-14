В Киевской области объявили план "Сирена" из-за ограбления ювелирного магазина

Около 19:00 в полицию поступил вызов об ограблении в Борисполе ювелирного магазина.

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Известно, что нападавших было трое и они имели при себе оружие. Также, правоохранительными органами был введен план "Сирена" в Киеве и Киевской области.

Напомним, во Львове мужчина в маске, угрожая ножницами продавщице магазина, требовал отдать ему деньги из кассы.