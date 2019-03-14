На Київщині оголосили план "Сирена" через пограбування ювелірного магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві та Київській області оголошено план "Сирена" через збройне пограбування ювелірного магазину у Борисполі. Про це журналісту УНН повідомили у поліції.
Близько 19:00 до поліції надійшов виклик про пограбування у Борисполі ювелірного магазину.
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Відомо, що нападників було троє і вони мали при собі зброю. Також, правоохоронними органами був введений план “Сирена” у Києві та Київській області.
Нагадаємо, у Львові чоловік у масці погрожуючи ножицями продавчині магазину вимагав віддати йому гроші з каси.