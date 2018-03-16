В Киевской области неизвестные убили семью пенсионеров - полиция

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 14417 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33215 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38682 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 85761 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84575 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102938 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109897 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116898 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122150 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133383 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Киевской области неизвестные убили семью пенсионеров - полиция

В Киевской области неизвестные убили семью пенсионеров - полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. По факту двойного убийства семьи пенсионеров в Киевской области открыто уголовное производство. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины области, передает УНН.

По информации правоохранителей, вчера, в 19:30 на спец линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти. По указанному адресу полицейские обнаружили тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской области, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт. Глава полиции столичной области Дмитрий Ценов взял под личный контроль ход расследования тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 14 марта, в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.

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