В Киевской области неизвестные убили семью пенсионеров - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По факту двойного убийства семьи пенсионеров в Киевской области открыто уголовное производство. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины области, передает УНН.
По информации правоохранителей, вчера, в 19:30 на спец линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти. По указанному адресу полицейские обнаружили тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской области, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт. Глава полиции столичной области Дмитрий Ценов взял под личный контроль ход расследования тяжкого преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, 14 марта, в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.