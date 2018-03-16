На Київщині невідомі вбили подружжя пенсіонерів - поліція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. За фактом подвійного вбивства подружжя пенсіонерів в Київській області відкрито кримінальне провадження. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України області, передає УНН.

За інформацією правоохоронців, учора, о 19:30 на спец лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків у м. Ірпінь виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою поліцейські виявили тіла 81-річного пенсіонера та 79-річної його дружини.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт. Очільник поліції столичної області Дмитрий Ценов взяв на особистий контроль хід розслідування тяжкого злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисно вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, 14 березня, у с. Нижня Апша Тячівського району під час сварки 14-річний хлопець наніс смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому.

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