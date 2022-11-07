Жители Киевской области могут слышать взрывы: в ОВА успокоили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня в Фастовском районе Киевской области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы, поэтому жители могут слышать взрывы. Об этом в Telegram сообщила Киевская областная военная администрация, информирует УНН.
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"Сегодня, 7 ноября, с 13:00 до 14:00 в Фастовском районе саперы ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах области можно слышать звуки взрывов", – говорится в сообщении.
Добавим
Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие и при воздушной тревоге спускаться в укрытия.
Напомним
2 ноября в Киевской и Ивано-Франковской областях были слышны взрывы, а в Полтавской – выстрелы.