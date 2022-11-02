Жителів кількох областей попередили про можливі вибухи

Київська область

"У Бучанському та Вишгородському районах можливі звуки вибухів", - вказали в ОВА у середу, 2 листопада, у Telegram.

Так, сьогодні, 2 листопада, у Бучанському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами. Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00.

Окрім того, у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Івано-Франківська область

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у середу, 2 листопада, у Telegram.

Полтавська область

"2 листопада на території Миргородської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби. Також 2-4 листопада навчальні стрільби проходитимуть на території Лютенської громади. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у середу, 2 листопада, у Telegram.