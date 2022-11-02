Жителей нескольких областей предупредили о возможных взрывах

Киевская область

"В Бучанском и Вышгородском районах возможны звуки взрывов", - указали в Киевской ОВА в среду, 2 ноября, в Telegram.

Так, сегодня, 2 ноября, в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, оставленных оккупантами. Ликвидация взрывоопасных предметов будет продолжаться с 10:00 до 15:00.

Кроме того, в Вышгородском районе пройдут учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Поэтому в некоторых громадах области возможно слышны звуки взрывов.

Ивано-Франковская область

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в среду, 2 ноября, в Telegram.

Полтавская область

"2 ноября на территории Миргородской и Полтавской громад будут проводить учебные стрельбы. Также 2-4 ноября учебные стрельбы будут проходить на территории Лютенской громады. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в среду, 2 ноября, в Telegram.