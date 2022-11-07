Жителі Київщини можуть чути вибухи: в ОВА заспокоїли

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"Сьогодні, 7 листопада, з 13:00 до 14:00 у Фастівському районі сапери ДСНС проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", – ідеться у повідомленні.



Додамо



Жителів Київщини закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися в укриття.

Нагадаємо

2 листопада у Київській та Івано-Франківській областях було чутно вибухи, а у Полтавській – постріли.