В Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

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"В течение сегодняшнего дня, 10 ноября, в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в некоторых громадах можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Дополнение

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился послать саперов в Украину для обучения украинских бойцов разминированию мин, установленных российскими войсками во время полномасштабного вторжения рф.