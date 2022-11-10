В Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Жители Киевской области сегодня, 10 ноября, могут слышать взрывы в связи с ликвидацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Цитата

"В течение сегодняшнего дня, 10 ноября, в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в некоторых громадах можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении. 

В ведомстве призывают сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Дополнение

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился послать саперов в Украину для обучения украинских бойцов разминированию мин, установленных российскими войсками во время полномасштабного вторжения рф.

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