На Київщині лунатимуть вибухи: в ОВА вказали причину

Цитата

"Протягом сьогоднішнього дня, 10 листопада, у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.

В ОВА закликають зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Доповнення

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів в Україну для навчання українських бійців розмінуванню мін, встановлених російськими військами під час повномасштабного вторгнення рф.