На Київщині лунатимуть вибухи: в ОВА вказали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Жителі Київської області сьогодні, 10 листопада, можуть чути вибухи у зв'язку з ліквідацією вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
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"Протягом сьогоднішнього дня, 10 листопада, у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.
В ОВА закликають зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.
Доповнення
Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів в Україну для навчання українських бійців розмінуванню мін, встановлених російськими військами під час повномасштабного вторгнення рф.