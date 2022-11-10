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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Київщині лунатимуть вибухи: в ОВА вказали причину

На Київщині лунатимуть вибухи: в ОВА вказали причину

Київ • УНН

 • 219041 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Жителі Київської області сьогодні, 10 листопада, можуть чути вибухи у зв'язку з ліквідацією вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Цитата

"Протягом сьогоднішнього дня, 10 листопада, у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - ідеться у повідомленні

В ОВА закликають зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Доповнення

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів в Україну для навчання українських бійців розмінуванню мін, встановлених російськими військами під час повномасштабного вторгнення рф.

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