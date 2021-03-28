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В Киевской области ликвидировали пожар частного дома

В Киевской области ликвидировали пожар частного дома

Киев  •  УНН

 • 17491 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киевской области, в пгт Коцюбинское, ликвидировали пожар жилого дома на четыре человека. Об этом сообщили в пресс-центре МВД и ГСЧС, передает УНН.

Цитата

“28 марта в 18:52 в оперативно-диспетчерскую службу г. Ирпень поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на четыре хозяина по адресу: пгт. Коцюбинское, ул. Парижской коммуны”, — говорится в сообщении.

Что известно

Отмечается, что на место происшествия был направлен дежурный караул. По прибытию на место событий установлено, что горит крыша и перекрытие жилого дома по всей площади.

“Из-за значительного задымления и быстрого распространения принято решение о привлечении дополнительных сил”, — рассказали в МВД.

Отмечается, что пожар был локализован в 20:50 и полностью ликвидирован в 21:47 на площади 520 м.кв.

На пожаре работало 5 единиц техники, 2 звена газодымозащитной службы, на тушение было подано 4 ствола Б.

Причина пожара устанавливается.

Напомним

В ночь на 28 марта, в результате пожара в доме в Ивано-Франковске, погиб человек.

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