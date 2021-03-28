Внаслідок пожежі у будинку в Івано-Франківську загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Під час пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку в Івано-Франківську загинув чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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“28 березня о 05:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Північний Бульвар”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до місця події було направлено вогнеборців, які з’ясували, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
“Надзвичайники провели евакуацію жителів з верхніх поверхів будівлі за допомогою автодрабини. На місці події було знайдено потерпілого, який не подавав ознак життя та винесено його на свіже повітря. На жаль, медики константували смерть чоловіка”, — додається у повідомленні.
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Повідомляється, що пожежу вдалося ліквідувати о 05:50.
“Причина виникнення пожежі встановлюється”, — резюмували вогнеборці.
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Напередодні у селі Білозір’я Черкаського району виникла пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей, зокрема двоє дітей.