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На Черкащині горів житловий будинок: загинула жінка та двоє дітей

Київ • УНН

 • 18230 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У селі Білозір’я Черкаського району виникла пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей, зокрема двоє дітей. Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає УНН.

Цитата

“27 березня у селі Білозір’я Черкаського району на вулиці Богдана Хмельницького, виникла пожежа в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда із села Хацьки. Внаслідок пожежі зазнали отруєння продуктами горіння 3 особи: жінка похилого віку та 2 дитини”, - повідомили у ДСНС.

Деталі

Зазначається, що після тривалих реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги, медики константували смерть. Загиблими виявилися 68-річна жінка та 2 дівчаток 2015 та 2017 років народження.

Пожежу було ліквідовано на площі 5 м.кв. За попередніми даними, причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Що було раніше

Вночі у Дніпрі внаслідок пожежі в триповерховому будинку постраждало дві особи.

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