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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27573 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42843 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Черкасской области горел жилой дом: погибла женщина и двое детей

В Черкасской области горел жилой дом: погибла женщина и двое детей

Киев  •  УНН

 • 18219 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В селе Белозерье Черкасского района возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Цитата

"27 марта в селе Белозерье Черкасского района на улице Богдана Хмельницкого, возник пожар в жилом доме. На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки. В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка", - сообщили в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что после длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и 2 девочек 2015 и 2017 рождения.

Пожар был ликвидирован на площади 5 м.кв. По предварительным данным, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Что было раньше

Ночью в Днепре в результате пожара в трехэтажном доме пострадали два человека.

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