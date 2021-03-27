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Внаслідок пожежі у будинку в Дніпрі постраждало дві людини

Внаслідок пожежі у будинку в Дніпрі постраждало дві людини

Київ • УНН

 • 19823 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Дніпрі внаслідок пожежі в триповерховому будинку постраждало дві особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Цитата

“27 березня о 01:11 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку на вулиці Свєтлова Шевченківського району міста Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що за викликом одразу були направлені рятувальники, які встановили, що пожежа виникла всередині спальної кімнати на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.

“Вогонь миттєво охопив приміщення оселі. З вікна третього поверху спостерігалось відкрите горіння та була загроза поширення вогню на дах будинку. Було з’ясовано, що 11 осіб з яких 7 дітей самостійно покинули палаючу оселю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів”, — розповіли у пресцентрі.

“Внаслідок пожежі постраждала жінка 1965 року народження, яку госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до Дніпровської міської клінічної лікарні № 2 з попереднім діагнозом — 80% термічних опіків тіла (стан тяжкий). Також, внаслідок пожежі постраждав чоловік 2000 року народження якого доставлено працівниками екстреної медичної допомоги до Дніпровської міської клінічної лікарні № 2 з попереднім діагнозом — 10% термічних опіків тіла (стан середньої тяжкості)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем було знищено речі домашнього вжитку, меблі, внутрішнє облицювання стін оселі. Пошкоджено дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 40 метрів. кв.

“Пожежу локалізовано о 01:43 та ліквідовано об 01:50. До гасіння пожежі залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки”, — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо

В ніч на 27 березня у Дніпрі сталась інша пожежа. Тоді у житловому будинку загинула одна людина.

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