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Під час пожежі у житловому будинку Дніпра загинула одна людина

Під час пожежі у житловому будинку Дніпра загинула одна людина

Київ • УНН

 • 12771 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Дніпрі під час ліквідації пожежі надзвичайниками виявлено тіло жіночої статі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Цитата

“27-го березня о 00:26 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що на проспекті Пушкіна Чечелівського району міста Дніпро, горить житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що за викликом були направлені рятувальники, які встановили, що пожежа виникла всередині спальної кімнати одноповерхового житлового будинку на три господаря. “Вогонь миттєво охопив приміщення оселі. Через віконні прорізи у квартирі спостерігалось відкрите полум’я”, — розповіли вогнеборці.

Повідомляється, що під час ліквідації пожежі виявлено тіло власниці, 1935 року народження.

“Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа пожежі склала 15 метрів. кв”, — додали у пресцентрі.

Пожежу локалізовано о 00:50 та ліквідовано об 01:00.

“До гасіння пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки”, — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо

Напередодні у Кривому Розі через пожежу в торгівельному комплексі вогнем знищено меблі, продукцію та техніку магазинів, які були розташовані на першому поверсі.

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